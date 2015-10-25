صور| مدرسة عبد المالك عوضون تغرق في مياه الصرف الصحي بمدينة أسوان‎

تسببت مياه مصرف السيل في غرق مدرسة الشهيد عبدالمالك عوضون في مدينة أسوان بمياه الصرف الصحي، بعد أن تسربت هذه المياه من المصرف المجاور للمدرسة إلى داخل الفناء وسط تجاهل المسئولين.

اضطرت إدارة المدرسة لمنع التلاميذ من دخول المدرسة، صباح اليوم، عقب تحول الفناء إلى بركة من الصرف الصحي المليء بالطحالب الخضراء، خوفًا على صحة التلاميذ من انتقال العدوى.

كما إتصلت إدارة المدرسة بالمسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان صباح اليوم، ولم يستجب لها أحد على الرغم من أن منسوب مياه الصرف الصحي كان مرتفعًا للغاية في المصرف خلال الأيام الماضية.

> يذكر أن مدرسة عبد المالك عوضون تضم لجنتين انتخابين، ومن المقرر أن تستقبل الناخبين في جولة الاعادة بأسوان بعد يومين.