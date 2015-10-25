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رئيس الوزراء يوجه بدعم الإسكندرية بـ25 سيارة إضافية لسحب المياه

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رئيس الوزراء يوجه بدعم الإسكندرية بـ25 سيارة إضافية لسحب المياه رئيس الوزراء يوجه بدعم الإسكندرية بـ25 سيارة إضافية لسحب المياه

المهندس شريف إسماعيل

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع محافظ الإسكندرية الدكتور هاني المسيري في حضور وزراء “التضامن والإسكان والتنمية المحلية”، لمتابعة الموقف الخاص بالآثار المترتبة على سقوط الأمطار بغزارة، ولاتخاذ الإجراءات المطلوبة، فور وصوله إلى الإسكندرية.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن رئيس مجلس الوزراء وجه على الفور إلى تعزيز عدد السيارات لسحب المياه بـ 25 سيارة إضافية، من القاهرة والجيزة، تصل اليوم لتعمل فورا في المناطق شديدة الاحتياج، بواقع 3 سيارات لحي الجمرك و4 لحي شرق و4 لحي وسط و6 منتزه أول ومثلها للمنتزه الثاني، كما قرر تشكيل لجنة لحصر التلفيات.

وعرض المحافظ تقريرا شاملا حول تداعيات سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مساء أمس قبل سقوط الأمطار، مضيفا أن كميات الأمطار المتساقطة بلغت نحو 3.2 ملايين متر مكعب في الفترة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا، وهو ما يمثل 6.5 أضعاف الصرف العادي في 24 ساعة.

وأكد المحافظ أنه تم الدفع بـ 38 سيارة لسحب المياه، كما تمت الاستعانة بجهود القوات المسلحة، والتي أمدت المحافظة بـ 21 عربة إطفاء لشفط المياه، و12 ماكينة شفط، وقامت أيضا بتوفير 15 أتوبيس ميني باص لنقل الأطفال من المدارس، موضحا أنه تم أيضا طلب سيارات من المحافظات المجاورة.

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