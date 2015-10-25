نيابة بني سويف: 21 طلقة في موقع حادث استهداف أمين شرطة الأمن الوطني بالمحافظة

قررالمستشار تامر الخطيب المحامي العام لنيابات بنى سويف، طلب تحريات الأمن الوطني في واقعة استشهاد خليفة حسن عبدالجيد 43 سنة أمين شرطة من قوة الأمن الوطني، عندما قام إرهابيًا باطلاق النار عليه مع صديقه داخل سيارة ملاكي في مدخل مدينة الفشن، مما أدى لاصابة صديقه ونقله إلى مستشفى الفشن المركزي.

وقرر المحامي العام ندب فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة والاستماع إلى أقوال المصاب والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان ما بها من اصابات وأمر بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لرفع آثار الحادث من فوراغ طلقات وآثار دماء وهوية الجناة.

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة فؤاد حس ، مدير نيابة الفشن لإجراء المعاينة التصويرية لحادث استشهاد أمين الشرطة ، وإصابة صديقه بعد استهدافهم من قِبَل إرهابيين فى مدخل مدينة الفشن ببنى سويف وتبين من المعاينة أن الإرهابيين نصبوا كمينًا واختبأوا وسط الزراعات، وعقب مرور سيارة صديق امين الشرطة ، أطلقوا عليهما وابلًا من الأعيرة النارية، ما أسفر عن استشهاد امين الشرطة ، واصابة صديقه سلطان عبدالعظيم 44 سنة، وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطرة.

كما تبين من المعاينة أن أمين الشرطة كان يجلس في المقعد الأمامي بجوار قائد السيارة صديقه، وأنهما عقب عودتهما من تأدية واجب عزاء وأمام مدخل الفشن فوجئا باثنيين ملثميين على دراجة بخارية يطلقان النار عليهما وعثر في مكان الحادث على 21 طلقة فارغة عبارة عن فوارغ إليه ووجود ثقوب في أماكن متفرقة في جسم السيارة.

وقامت النيابة بمناظرة الجثمان وتبين اصابته أمين الشرطة بطلق آلي بالصدر والكتف وأسفل الذقن كما تبين اصابة صديقه بطلق إلى في الرأس من الجهة اليسرى والجانب الأيمن من البطن ولم تتمكن النيابة من الاستماع إلى أقوال المصاب نظرًا لخطورة حالته.