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أحمد زكي بدر : الأنباء حول إقالة المسيري ‘‘غير صحيحة’’

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أحمد زكي بدر : الأنباء حول إقالة المسيري ‘‘غير صحيحة’’ أحمد زكي بدر : الأنباء حول إقالة المسيري ‘‘غير صحيحة’’

د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية

نفى د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، الأنباء الخاصة بإقالة محافظ الإسكندرية هاني المسيري. تعقيبًا على أحداث غرق شوارع الإسكندرية اليوم بمياه الأمطار، والأنباء عن مطالبة المحافظ بالاستقالة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للـ‘‘حياة اليوم’’، مع الإعلامية ‘‘ لبنى عسل’’، أنه شارك في الاجتماع الطارئ بين رئيس الوزراء والمحافظ لمواجهة الأزمة التي تعرضت لها المحافظة اليوم بشكل عاجل.

مشيرًا إلى أن مشكلة الشوارع تتطلب مننا حاليًا الاهتمام بحل تلك الأزمة من كافة الأجهزة المعنية ومجابهة ما قد يحدث خلال الأيام القادمة.
> وأوضح الوزير، أنه بالفعل هناك معدات معطلة ومحطات صرف صحي ورفع مياه متأخر الانتهاء منها منذ سنوات. مضيفًا أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من تلك المحطات لمواجهة فصل الشتاء.

و أكد علي أن  يجب مراعاه حجم المياه المتراكمة كبير جدا اليوم الذي يزيد على حجم الأمطار المعتاد عليها في الإسكندرية 6 مرات. مؤكدًا أن ما حدث اليوم كارثة بكل المقاييس وليس لمجرد وفاة عدد من الأشخاص، وإنما حتى لو أصيب شخص واحد فقط.
> وأضاف زكي بدر، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير السيارات اللازمة لشفط المياه في المحافظة.

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