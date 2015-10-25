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وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع المدارس المعدة كلجان انتخابية بالمحافظة

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وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع المدارس المعدة كلجان انتخابية بالمحافظة وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع المدارس المعدة كلجان انتخابية بالمحافظة
التقى الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مع عدد من قيادات التربية والتعليم اليوم الأحد عبرشبكة الفيديو كونفرانس، وتناول اللقاء التأكيد على محاور رئيسية من بينها إطلاق مبادرة التربية والتعليم ( مدارس دمياط الخضراء ) في إطار توجهات الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وتحت رعاية وإشراف التداوي وكيل تعليم دمياط .

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة إرسال تقرير يومي من كل إدارة يتضمن اسم المدرسة وعدد الشجرات المزروعة مع متابعة تجهيز المدارس المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على طلاء أسوار المدارس بعلم لبث روح الانتماء والوطنية في نفوس أبناءنا الطلاب حباً في مصر مع ضرورة الإنتهاء من تسليم الكتب المدرسية ووصولها لأيدي الطلاب جميعا تحقيقا لتكافؤ الفرص مع مراعاة مزاولة الأنشطة بالمدارس ومتابعة الغياب بجميع مدارس الإدارات .

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