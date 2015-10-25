تأجيل طعون العليا للانتخابات لإلغاء حكم إعادة انتخابات دائرة الرمل للغد

قررت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل 13 طعناً المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل أول وثان الاسكندرية ، لجلسة غداً 26 اكتوبر الجارى للإعلان.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت حكما بإلالغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الرمل اول وثان الاسكندرية، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة اجراء الانتخابات بعد استبعاد المرشح المحكوم باستبعاده على مصطفى علبة.

وأكدت الهيئة في طعونها على مخالفة الحكم للقانون وأخطأ في تطبيقه، لافته الى ان اللجنة العليا للانتخابات قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تنفيذ حكم الإدارية العليا باستبعاد علبة.

وأوضحت الهيئة ان اللجنة استبعدته بالفعل من كشوف الناخبين،بالاعلان عن طريق ملصقات باللجنة العامة وامام اللجان الفرعية تفيد استبعاده ، وبهذا الإجراء تحقق الغاية من الاعلان للناخبين.

واضافت الهيئة ان الصادر لصالحهم حكم اسكندرية لم يثبت تقدمهم بتظلم امام اللجنة العليا للانتخابات في هذا الخصوص.

>