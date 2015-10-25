أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قوات الأمن تنجح فى تفجيرعبوة ناسفة بالعريش دون وقوع إصابات

Google+ Print
قوات الأمن تنجح فى تفجيرعبوة ناسفة بالعريش دون وقوع إصابات قوات الأمن تنجح فى تفجيرعبوة ناسفة بالعريش دون وقوع إصابات
نجحت قوات الأمن فى شمال سيناء، فى تفجير عبوة ناسفة بالعريش، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر.

وأعلنت المصادر الأمنية بشمال سيناء أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بجوار الطريق الدولى فى منطقة الميدان غرب العريش، حيث اكتشفتها قوات الأمن خلال عملية تمشيط للمنطقة، وقامت بتفجيرها عن بعد من خلال إطلاق النار عليها، ما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وقامت القوات بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين فيها.

من جهة أخرى، تعرضت محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، لموجة من الطقس السيئ، حيث سقطت الأمطار بغزارة مصحوبة بأصوات رعدية ورياح وموجة برد، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، فيما خلت الشوارع من المارة، كما أدت إلى إعاقة سير السيارات على الطرق.

وقد ازدادت كثافة الأمطار فى مناطق شرق العريش بالشيخ زويد ورفح وبعض مناطق المحافظة، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه، إلا أنها لم تؤثر على الطرق أو المنشآت، ولم تنتج عنها أية أضرار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365