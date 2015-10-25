قوات الأمن تنجح فى تفجيرعبوة ناسفة بالعريش دون وقوع إصابات

نجحت قوات الأمن فى شمال سيناء، فى تفجير عبوة ناسفة بالعريش، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر.

وأعلنت المصادر الأمنية بشمال سيناء أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بجوار الطريق الدولى فى منطقة الميدان غرب العريش، حيث اكتشفتها قوات الأمن خلال عملية تمشيط للمنطقة، وقامت بتفجيرها عن بعد من خلال إطلاق النار عليها، ما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وقامت القوات بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين فيها.

من جهة أخرى، تعرضت محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، لموجة من الطقس السيئ، حيث سقطت الأمطار بغزارة مصحوبة بأصوات رعدية ورياح وموجة برد، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، فيما خلت الشوارع من المارة، كما أدت إلى إعاقة سير السيارات على الطرق.

وقد ازدادت كثافة الأمطار فى مناطق شرق العريش بالشيخ زويد ورفح وبعض مناطق المحافظة، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه، إلا أنها لم تؤثر على الطرق أو المنشآت، ولم تنتج عنها أية أضرار.

>