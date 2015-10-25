أمين شرطة نجدة الجيزة: لن أتراجع عن الانتحار حتى أعود إلى عملى

أكد أمين شرطة نجدة الجيزة الذى صعد أعلى برج لاسلكى مهددًا بالانتحار اليوم احتجاجًا على صدور قرار بنقله لقسم شرطة الوراق، أنه لن يتراجع عن الانتحار حتى يعيده مدير أمن الجيزة إلى عمله مرة أخرى.

وقال أمين الشرطة عماد سليمان لـ"اليوم السابع": عقيد بنجدة الجيزة نقلنى فى السابق بعد سبى لمدير الإدارة لكن مدير أمن الجيزة أعادنى إلى عملى ومؤخرًا حرر العقيد ذاته مذكرة ضد أمينى شرطة بالإدارة بسبب مشادة كلامية بينهما، وعندما حاولت التوسط لإقناعه بعدم رفع المذكرة أصر على موقفه فأخبرته بأن أمناء الإدارة لا يرغبون فى العمل معه ما دفعه لتحرير مذكرة ضدى وتقديمها إلى مدير الأمن الذى أصدر قرارًا بإيقافى عن العمل لمدة شهر

وأضاف أمين الشرطة بأن زملاءه طلبوا من مدير أمن الجيزة بإعادته الى العمل فاستجاب وعاد اليوم بعد 20 يومًا من الإيقاف إلا أنه فوجئ بصدور قرار بنقله إلى قسم الوراق.

وأكد أمين الشرطة أنه توجه إلى مديرية أمن الجيزة وطلب لقاء مدير الأمن إلا أنه فشل ما دفعه للصعود أعلى البرج والتهديد بالانتحار، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن قراره حتى استجابة مديرية الأمن لطلبه وإعادته إلى عمله مرة أخرى.

بالفيديو والصور.. لحظة محاولة أمين شرطة الانتحار من أعلى برج لاسلكى بإمبابة

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بالصور.. أمين شرطة النجدة المهدد بالانتحار يطالب بحضور مدير أمن الجيزة لحل مشكلته

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