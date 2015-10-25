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العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل مزرعته بالدقهلية

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العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل مزرعته بالدقهلية العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل مزرعته بالدقهلية
عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة رجل أعمال مقتول داخل مزرعته بدكرنس.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية ، اخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من الاهالي ، بالعثور على جثة علاء أ م خ (40 عاما – صاحب محل ملابس ) داخل مزرعته، وعلى الفور انتقل الرائد محمد مطر رئيس مباحث المركز ، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة بها العديد من الاصابات، وتم نقله الى مشرحة مستشفي دكرنس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

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