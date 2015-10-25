العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل مزرعته بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة رجل أعمال مقتول داخل مزرعته بدكرنس.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية ، اخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من الاهالي ، بالعثور على جثة علاء أ م خ (40 عاما – صاحب محل ملابس ) داخل مزرعته، وعلى الفور انتقل الرائد محمد مطر رئيس مباحث المركز ، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة بها العديد من الاصابات، وتم نقله الى مشرحة مستشفي دكرنس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.