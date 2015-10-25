حريق هائل يلتهم مصنع بواقى أقمشة بمركز سمنود وإصابة شخصين باختناق

شب حريق هائل مساء اليوم الأحد فى مصنع بواقى الأقمشة بمدخل قرية الناوية مركز سمنود بمحافظة الغربية، وأتت النيران على محتويات المصنع بالكامل، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تلقت شرطة النجدة بلاغا باندلاع حريق فى مصنع بواقى أقمشة بمدخل قرية الناوية مركز سمنود، وانتقل اللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة وسمنود وقوات الحماية المدنية والمحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود.

وتبين أن المصنع مقام على مساحة 700متر بدون ترخيص على قطعة أرض زراعية وأتت النيران على محتويات المصنع بالكامل وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناقات نتيجة تصاعد الدخان الكثيف وتم نقلهم للمستشفى وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران ويواصل رجال الحماية المدنية عمليات التبريد للمصنع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

من جانبه قرر المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المصنع لبيان عما إذا كان له ترخيص من عدمه ورفع تقرير لسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.