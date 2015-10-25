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بالصور .. جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 1.5 مليون دولار لليبيا

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بالصور .. جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 1.5 مليون دولار لليبيا بالصور .. جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 1.5 مليون دولار لليبيا
أحبطت سلطات جمارك السلوم برئاسة محمد هيكل بالتعاون مع السلطات المختصة محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبي، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إن مدير الحركة محمد مبروك اشتبه في سائق سيارة أجرة متجهة إلى ليبيا، وبتفتيش السيارة تم العثور على 1.050 مليون دولار أمريكي مخبأة في تجاويف السيارة.

وأشار إلى أن محمد العتال رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية قرر تحرير محضر تهرب جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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