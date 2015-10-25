الشوط الثاني - روما 2-0 فيورنتينا .. صلاح يخرج مطرودا بعدما سجل هدفا رائعا

دخل هشام الخلصي مذيع قنوات Bein sports في وصلة مدح لمحمد صلاح نجم روما بعدما سجل هدفا في فريقه السابق فيورنتينا يوم الأحد.

وحل روما ضيفا على فيورنتينا الفريق السابق لمحمد صلاح بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

جماهير فيورنتينا تطلق صافرات الاستهجان ضد صلاح منذ بداية اللقاء بعد رفض استكمال مشواره مع الفريق الصيف الماضي والانتقال لروما، لكن المصري أسكتهم بهدف مبكر.

وقال الخلصي في الاستوديو التحليلي عقب نهاية الشوط الأول: "أجمل ما في هذه المباراة هو بداية صلاح، فقد دخل اللقاء وأسكت كل الجماهير بهدفه".

وأضاف "صلاح تحدى فريق فيورنتينا وتحدى جماهيره وانتصر، ولأنه لاعب ملتزم وأخلاقه عالية لم يحتفل بالهدف".

وأضاف جيرفينيو الهدف الثاني لروما بعد سباق سرعة برفقة صلاح بطول الملعب في الدقيقة 33.

وأتم المذيع التونسي "صلاح يركض مثل عدائي ألعاب القوى".

شاهد وصلة المدح في صلاح من هنا

شاهد هدف صلاح من هنا