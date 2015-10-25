انفجار بالوعة تجميع مياه الأمطار بصالة السفر بمطار الغردقة وغرق الحقائب

قالت مصادر من داخل مطار الغردقة الدولى إن هناك حالة طوارئ داخل مبنى الركاب الجديد، خاصة صالة السفر الدولى، بعد غرق منطقة الشحن والتفريغ "السيور" نتيجة انفجار بالوعة تجمع مياه الأمطار التى سقطت من سقف صالة السفر الدولى بمبنى الركاب الجديد.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن كمية كبيرة من مياه الأمطار تساقطت من أعلى سقف صالة السفر بمنى الركاب الجديد، وسط بلاطات السقف، والتى من المقرر لها أن تتجمع داخل بالوعة مياه، وبعد ذلك يتم صرفها بعيدا، إلا أن البالوعة انفجرت بالقرب من منطقة شحن وتفريغ الحقائب مما تسبب فى غرق عدد منها.

وتابعت المصادر أن هناك حالة طوارئ داخل المطار، وكذلك تخوف من القرب إلى منطقة السيور، خوفا من أن يتسبب التيار الكهربى الموصل بها فى صعق أحد العاملين.

وتابعت المصادر أن هناك حالة طوارئ قصوى داخل المطار بسبب ما تسببته مياه الأمطار داخل مبنى الركاب الجديد، كما تم الدفع بعد من سيارات الحماية المدنية تخوفا من حدوث أى طوارئ.



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