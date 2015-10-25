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محافظ الشرقية يعنف مسئول النظافة بمدينة صان الحجر لتدنى مستوى الخدمة

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محافظ الشرقية يعنف مسئول النظافة بمدينة صان الحجر لتدنى مستوى الخدمة محافظ الشرقية يعنف مسئول النظافة بمدينة صان الحجر لتدنى مستوى الخدمة
عنّف الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، مسئول النظافة بصان الحجر لتدنى مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية داخل المدينة، وطالب بضرورة الاستعانة بجمعيات تنمية المجتمع لتحسين مستوى النظافة.

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم لمدينة صان الحجر القبلية، حيث استوقف سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأحد شوارع المدينة وتوجه إليها مدير مديرية لمعرفة حمولتها والتأكد من كل البيانات الخاصة بها، وقال المحافظ لن أسمح لأحد بالمتاجرة فى أقوات المواطنين.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الرى بالتنسيق مع رئيس المدينة بتطهير النيل وتدبيشه بمدينة صان الحجر القبلية، وكلف المحافظ رئيس المدينة بتوفير قطعة أرض لإقامة سوق للأسماك عليها داخل المدينة بناءً على طلب الأهالى.

ووجه أيضا رئيس المدينة بوضع جدول زمنى للشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى، ومتابعتها أول بأول لدفع معدلات الإنجاز، كما قام المحافظ بتفقد مركز صحة الأسرة بصان القبلية وتجول داخل حجرات الأسنان والصيدلية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير الأطباء لسد العجز فى التخصصات المطلوبة داخل الوحدة بهدف تقديم خدمة طبية مميزة لأهالى المدينة، وأنهى المحافظ جولته بتفقد أحد مخابز المدينة للتأكد من جودة ووزن الرغيف ونظافة المعدات المستخدمة فى عملية العجن، لإخراج رغيف يصلح للاستهلاك الآدمى، ورافق المحافظ جولته مدير مديريات الصحة والتموين والتربية والتعليم.

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مصر 365

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