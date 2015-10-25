بالفيديو - السعيد ' بالتخصص ' يسجل ركلة جزاء ويفتتح أهداف الأهلي ضد المحلة

نجح عبد الله السعيد في افتتاح التسجيل لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة بطريقته المفضلة عن طريق ركلة جزاء.

غزل المحلة يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وظهرت خطورة الأهلي وبالتحديد بعد مرور أول 10 دقائق من المباراة عن طريق تمريرات عبد الله السعيد وتوغل وليد سليمات داخل منطقة جزاء المحلة.

وفي الدقيقة 38 سدد السعيد تسديدة بخارج القدم لتذهب في يد مدافع المحلة ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء.

وترجم السعيد ركلة الجزاء بنجاح وهي الركلة الثالثة له خلال 13 يوما بعد تسجيل ركلتين ضد الزمالك.

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