أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - السعيد ' بالتخصص ' يسجل ركلة جزاء ويفتتح أهداف الأهلي ضد المحلة

Google+ Print
بالفيديو - السعيد ' بالتخصص ' يسجل ركلة جزاء ويفتتح أهداف الأهلي ضد المحلة بالفيديو - السعيد ' بالتخصص ' يسجل ركلة جزاء ويفتتح أهداف الأهلي ضد المحلة

نجح عبد الله السعيد في افتتاح التسجيل لصالح الأهلي في مرمى غزل المحلة بطريقته المفضلة عن طريق ركلة جزاء.

غزل المحلة يحل ضيفا على الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وظهرت خطورة الأهلي وبالتحديد بعد مرور أول 10 دقائق من المباراة عن طريق تمريرات عبد الله السعيد وتوغل وليد سليمات داخل منطقة جزاء المحلة.

وفي الدقيقة 38 سدد السعيد تسديدة بخارج القدم لتذهب في يد مدافع المحلة ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء.

وترجم السعيد ركلة الجزاء بنجاح وهي الركلة الثالثة له خلال 13 يوما بعد تسجيل ركلتين ضد الزمالك.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري