الشوط الثاني - روما 2-0 فيورنتينا .. شاهد هدف محمد صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيورنتينا وروما في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

روما متقدم بهدفين. الأول سجله محمد صلاح والثاني جاء عن طريق الإيفواري جيرفينيو.

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ويلعب محمد صلاح نجم روما أساسيا في تشكيل فريقه أمام ناديه القديم فيورنتينا على أرض أرتيمو فرانكي في المباراة التي تنطلق مع السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

** الدقيقة 6 صلاح ينطلق ويسدد كرة رائعة ويهز الشباك بأول أهداف روما ضد فيورنتينا

** جووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل ويُسكت الجميع في ملعب فلورنسا ويتقدم لروما أمام فيورنتينا.

** جووووووووووووول.. جيرفينيو يسجل الهدف الثاني بعدما انفرد هو ومحمد صلاح لكن الإيفواري اختار التصويب مباشرة ولم يمرر لللنجم المصري الأعسر.