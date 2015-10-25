أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يستبعد مسئول فى برنامج مشروعك لعدم تعاونه مع الشباب

Google+ Print
محافظ الشرقية يستبعد مسئول فى برنامج مشروعك لعدم تعاونه مع الشباب محافظ الشرقية يستبعد مسئول فى برنامج مشروعك لعدم تعاونه مع الشباب
أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، توفير وحدة إسعاف لمدينة منشأة أبو عمر لخدمة أهالى المدينة وشدد على رئيس المدينة بمتابعة أعمال الرصف ووضع جدول زمنى للشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم لميدنة منشأة ابو عامر حيث كلف رئيس المدينة بتوفير قطعة أرض لإقامة وحدة مطافى بناءً على طلب الأهالى، وقرر المحافظ استبعاد مسئول بنك التنمية والائتمان الزراعى فى برنامج مشروعك بالمدينة لعدم تعاونه مع شباب الخريجين الطامحين فى الحصول على القروض الميسرة والتى يقدمها البرنامج وقال المحافظ إن تسهيل اجراءات التراخيص للمشروعات الصغيرة عامل أساسى فى نجاح برنامج مشروعك.

والتقى المحافظ مع أهالى المدينة واستمع لشكواهم فتمثلت فى ضعف الكهرباء والمياه ووجه المسئولين بتوفير حلول لإنهاء مشاكلهم والعمل على راحة المواطنين.

وفى نفس السياق قرر محافظ الشرقية، ايقاف اعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية أمام مفارق السعدى التابعة للوحدة المحلية بالضواهرية مركز ومدينة الحسينية .

واصدر المحافظ تعليمات لرئيس مركز ومدينة الحسينية بمصادرة معدات المقاول والتحفظ على مواد البناء وتنفيذ قرارات الازالة على نفقة المخالفين واعادة الارض مرة اخرى للزراعة، كما تفقد سوق الجملة الجديد للخضر والفاكهة بمدينة الحسينية للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة وسلامة المنتج.
> رافق المحافظ فى جولته رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومدير مديرية للتعامل الفورى وحل مشاكل الجماهير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد