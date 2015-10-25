محافظ الشرقية يستبعد مسئول فى برنامج مشروعك لعدم تعاونه مع الشباب

أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، توفير وحدة إسعاف لمدينة منشأة أبو عمر لخدمة أهالى المدينة وشدد على رئيس المدينة بمتابعة أعمال الرصف ووضع جدول زمنى للشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم لميدنة منشأة ابو عامر حيث كلف رئيس المدينة بتوفير قطعة أرض لإقامة وحدة مطافى بناءً على طلب الأهالى، وقرر المحافظ استبعاد مسئول بنك التنمية والائتمان الزراعى فى برنامج مشروعك بالمدينة لعدم تعاونه مع شباب الخريجين الطامحين فى الحصول على القروض الميسرة والتى يقدمها البرنامج وقال المحافظ إن تسهيل اجراءات التراخيص للمشروعات الصغيرة عامل أساسى فى نجاح برنامج مشروعك.

والتقى المحافظ مع أهالى المدينة واستمع لشكواهم فتمثلت فى ضعف الكهرباء والمياه ووجه المسئولين بتوفير حلول لإنهاء مشاكلهم والعمل على راحة المواطنين.

وفى نفس السياق قرر محافظ الشرقية، ايقاف اعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة على أرض زراعية أمام مفارق السعدى التابعة للوحدة المحلية بالضواهرية مركز ومدينة الحسينية .

واصدر المحافظ تعليمات لرئيس مركز ومدينة الحسينية بمصادرة معدات المقاول والتحفظ على مواد البناء وتنفيذ قرارات الازالة على نفقة المخالفين واعادة الارض مرة اخرى للزراعة، كما تفقد سوق الجملة الجديد للخضر والفاكهة بمدينة الحسينية للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة وسلامة المنتج.

> رافق المحافظ فى جولته رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومدير مديرية التموين للتعامل الفورى وحل مشاكل الجماهير.

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