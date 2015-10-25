محافظ الدقهلية يطلب سرعة الانتهاء من المخطط التفصيلى لعزبة الهويس

وشملت جولة حسام الدين امام زيارة قرية ميت مزاح بمركز المنصورة واستمع لمطالب المواطنين وفي مقدمتها رفع القمامة ووجه لرئيس مركز المنصورة، بسرعة إزالة التراكمات على جانبي ترعة البحر الصغير وترعة سلامون القماش الموازية لها على الطريق.
كما زار المحافظ منطقة كوبري الجامعة بالمنصورة التابعة لحي غرب لمتابعة أعمال الصيانة للكوبري ووجه إنذارا للشركة المنفذة بسرعة توفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية للأعمال الجارية بالكوبري خلال 24 ساعة وإلا سيتم سحب الأعمال فورا.
وأمر بإعادة ترتيب الموقع وإزالة احد الأكشاك الموجودة أسفل الكوبري والذي يقوم ببيع مشروبات ساخنة.كما أمر بتمهيد قطعة ارض بمساحة 300 متر بجوار أحد الأبراج بمدخل قرية ميت خميس لاستخدامها موقف سيارات لطلبة الجامعة والموظفين كما التقى بالعديد من المواطنين واستمع لمتطلباتهم المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي ووعد بحلها في إطار اللوائح والقوانين وطبقاً للإمكانيات المتاحة .
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