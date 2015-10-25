محافظ الدقهلية يطلب سرعة الانتهاء من المخطط التفصيلى لعزبة الهويس

قام حسام الدين أمام محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة لمنطقة جديلة التابعة لحى شرق المنصورة ولاحظ تراكم القمامة على حافة ترعة المنصورية بجوار كوبري جديلة أمام عزبة الهويس فاستدعى رئيس حي شرق ومشرف النظافة بالحي، ومدير عام النظافة بالديوان العام ووكيل وزارة الري، والذين استدعوا المعدات اللازمة لإزالة كافة التراكمات والمخلفات، إضافة إلى استدعاء معدات من لوادر وحفار وجرارات لتطهير ترعة المنصورية ووجه المحافظ رئيس حي شرق بالانتهاء من المخطط التفصيلي لعزبة الهويس خلال 20 يوما والبدء فى توصيل كافة المرافق لها وقرر إحالة مدير عام النظافة بحي شرق إلى الشئون القانونية حتى لا يتقاعس أي مسئول عن أداء عمله على أكمل وجه .

وشملت جولة حسام الدين امام زيارة قرية ميت مزاح بمركز المنصورة واستمع لمطالب المواطنين وفي مقدمتها رفع القمامة ووجه لرئيس مركز المنصورة، بسرعة إزالة التراكمات على جانبي ترعة البحر الصغير وترعة سلامون القماش الموازية لها على الطريق.

كما زار المحافظ منطقة كوبري الجامعة بالمنصورة التابعة لحي غرب لمتابعة أعمال الصيانة للكوبري ووجه إنذارا للشركة المنفذة بسرعة توفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية للأعمال الجارية بالكوبري خلال 24 ساعة وإلا سيتم سحب الأعمال فورا.

وأمر بإعادة ترتيب الموقع وإزالة احد الأكشاك الموجودة أسفل الكوبري والذي يقوم ببيع مشروبات ساخنة.كما أمر بتمهيد قطعة ارض بمساحة 300 متر بجوار أحد الأبراج بمدخل قرية ميت خميس لاستخدامها موقف سيارات لطلبة الجامعة والموظفين كما التقى بالعديد من المواطنين واستمع لمتطلباتهم المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي ووعد بحلها في إطار اللوائح والقوانين وطبقاً للإمكانيات المتاحة .



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