اتحاد طلاب الصيدلة ينظم مؤتمر علمى عن زراعة الأعضاء بجامعة الدلتا

نظم الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة الدلتا، مؤتمرا علميا، حيث ناقش المؤتمر موضوعات علمية وثقافية وترفيهية مثل علم زراعة الأعضاء، وعلم النفس الاجتماعى، وذلك ضمن برنامج ترفيهى كامل لكسر جو الملل، وزيادة الترابط بين الطلاب.

وشارك كلا من الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء الجامعة الدلتا، والدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور يحى المشَد رئيس الجامعة، ونُخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة من بينهم الدكتورة ماجدة الشربينى عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن الكاشف وكيل كلية الصيدلة، والدكتور عابد ناصر نائب رئيس الجامعة، فى المؤتمر.

ونجح الدكتور عمر فكرى فى فتح آفاق جديدة واضافة معلومات جديدة فى مجال مختلف مما يُساعد على دعم الشخصية المجتمعية الناجحة، وقدمت الدكتورة منال عمر محاضرة أثرت على الحضور بإحساس الراحة النفسية.

وتضمن المؤتمر تنظيم عدد من الفقرات الترفيهية والتى تحمل اسم "بدوية" التى انتظرها الحضور بأكمله والتى تتشكل فى محاكاة أجواء البدو والمعيشة فى الصحراء على ضوء النيران.

يعتبر الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة الممثل الرسمى والشرعى الوحيد لطلبة الصيدلة المصريين، وهو عضو كامل العضوية بالاتحاد الدولى لطلاب الصيدلة ومقره بهولندا، يمثل الاتحاد أكثر من 50 ألف من طلاب الصيدلة وحديثي التخرج، فى اثنين وثلاثين جمعية علمية بكليات الصيدلة فى مصر هم أعضاء الاتحاد المصرى.



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