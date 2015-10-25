بالصور.. مياه الأمطار تزحف على منازل رشيد بالبحيرة

شهدت منطقة، الكسارة، بمدينة رشيد فى البحيرة حالة من الغضب الشديد بسبب إهمال الجهات الحكومية للأهالى فى مواجهة سوء الأحوال الجوية خاصة تراكم المياه بالشوارع بالتزامن مع هطول الأمطار بغزارة.

واستأجر أهالى المنطقة مواتير لشفط المياه وقال أحمد السمرى - أحد الأهالى - إن منطقة الكسارة تحولت إلى بركة من المياه ويعيش الأهالى فى ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء بشكل كامل مضيفًا مياه الأمطار زحفت على المنازل دون تحرك من الجهات التنفيذية.

وكانت محافظة البحيرة شهدت اليوم حالة من الطقس السىء وهطول الأمطار بغزارة على الكثير من المناطق خاصة بمدينة دمنهور ورشيد وكفر الدوار.

وأدى هطول الأمطار إلى انقطاع الكهرباء فى عدد من المناطق منها حوش عيسى وأبو المطامير

>وارتفاع حالات غياب الطلاب بالمدارس وارتباك الحركة المرورية.



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