تعليم القليوبية: تشكيل لجنة لمتابعة صيانة مبنى مدرسة أسامة بن زيد بشبرا

أكدت ألفت عبد الرحيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنها كلفت مدير إدارة التعليم بشبرا الخيمة بعمل تقرير مفصل عن حالة مبنى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية، وتشكيل لجنة لمتابعة صيانة مبنى المدرسة بعد نشر "اليوم السابع" تحقيقا بعنوان: "مبنى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بشبرا الخيمة آيل للسقوط".

وقالت وكيل وزارة التربية والعليم لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الأبنية التعليمية هى المسئولة فى المقام الأول عن صيانة مباني المدارس، وأن مبنى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية تقوم الهيئة بعمل الصيانة اللازمة لها، ولكنها ستقوم فورا بزيارة المدرسة وسيتم نقل التلاميذ فى حالة إذا استلزم الأمر ذلك.

وكان "اليوم السابع" نشر تحقيقا بعنوان: "مبنى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بشبرا الخيمة آيل للسقوط"، وقال عدد من أهالى التلاميذ لـ"اليوم السابع" إن مبنى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية القديم مكون من 5 طوابق وكل طابق يوجد به 7 فصول، والفصل به 60 تلميذا ويوجد بالمبنى سلم يمين وآخر شمال، وعرض السلم نحو متر وربع، والسلم الموجود على يمين الطابق آيل للسقوط ويضطر التلاميذ لاستخدام السلم الموجود على شمال الطابق ويحدث تكدس وتدافع من التلاميذ، مؤكدين أن التلاميذ يستخدمون السلم الآيل للسقوط لصغر سنهم وعدم تفهمهم لخطورته على حياتهم، مخاوف من انهيار المبنى على التلاميذ وأكد الأهالى أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين بالمدرسة ومديرية التعليم لكن لم يقم أحد بالتحرك لحماية حياة التلاميذ، متسائلين ماذا سيحدث لو انهار السلم والمبنى على أبنائهم؟، قائلين "الأطفال ما يستوعبوش الخطر اللى ممكن يحصل لو وقع تلميذ واحد على السلم هيحصل تدافع مثلما حدث مع الحجاج وسيقع ضحايا بين التلاميذ".

بالصور.. مبنى مدرسة "أسامة بن زيد" الابتدائية بشبرا الخيمة آيل للسقوط.. دورات المياه لا تصلح للاستخدام.. وفناء المدرسة تحول لمقلب قمامة.. والأهالى يطالبون المسئولين بالتحرك قبل سقوط ضحايا بين التلاميذ

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