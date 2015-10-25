محافظ الإسكندرية: الأوضاع تحت السيطرة ولا علاقة لنا بهيئة الصرف الصحى

قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إنه تم الدفع بسيارات من الأحياء وشركة الصرف، بالإضافة إلى مساعدات القوات المسلحة بالدفع بـ21 سيارة إطفاء، كما تم الدفع بـ12 ماكينة شفط طلمبة، كما ساعدت القوات المسلحة بنقل الأطفال بـ15 "مينى باص"، قائلاً: "90% تحت السيطرة، ما عدا البؤر الموجودة فى الإسكندرية، بسبب سوء الطرق أو الانحناءات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "سيادة الناخب"، على التليفزيون المصرى، مع الإعلامى جمال عنايت، أنه تم اتخاذ الاحتياطات من سوء الأحوال الجوية لإتمام جولة الإعادة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن سيتم الدفع بسيارات لأماكن التجمعات التى سيتواجد بها القضاة.

وقال المحافظ، ردًا على الانتقادات التى وجهت إليه لعدم السيطرة على الأوضاع بسبب سوء الأحوال الجوية، إن "الانتقادات طبيعية لأن الناس متصورة أن كل زمام الأمور بتكون مع المحافظ"، لافتا إلى أن هيئة الصرف الصحى مستقلة تماماً وتتبع وزارة الإسكان ولا تتبع المحافظة، فكل المشاريع التى تقام ومتأخرة من 2014، تحت سيطرة وزارة الأخرى لا علاقة لها بالمحافظة.

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