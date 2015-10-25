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البحرية الأمريكية تجري تجربة لـ”منظومة الدرع الصاروخية” بأوروبا لأول مرة

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البحرية الأمريكية تجري تجربة لـ”منظومة الدرع الصاروخية” بأوروبا لأول مرة البحرية الأمريكية تجري تجربة لـ”منظومة الدرع الصاروخية” بأوروبا لأول مرة

أرشيفية

تصدى سلاح البحرية الأمريكية خلال مناورات فوق القارة الأوروبية بنجاح صاروخًا باليستيًا أطلق من جزر في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي.

نجحت المدمرة الأمريكية USS Ross (DDG 71) في التصدى للصاروخ الباليستي في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي خلال إجراء مناورات Maritime Theater Missile Defense (MTMD Forum). حسب بيان البحرية الأمريكية فقد جرى خلال المناورات الثلاثاء 20 أكتوبر، لأول مرة إطلاق صاروخ SM-3 Block IA خارج نطاق عمل الصواريخ الأمريكية. بحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”.

وقد أطلق في اطار المناورات صاروخ Terrier Orion قصير المدى من جزر هبريدس، وفي الوقت نفسه كان معه في الهواء صاروخان مجنحان مضادان للسفن، وأطلقت المدمرة Ross صاروخ SM-3، ونجحت في اعتراض الصاروخ الباليستي على المسرح الأوروبي لأول مرة.

يذكر أن تجري 4 سفن أمريكية هذه التجارب بمشاركة 8 سفن من كندا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا والنرويج وإيطاليا.

 

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