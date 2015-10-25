التهاب جيوب الأنفية..9 نصائح للوقاية فى الطقس المتقلب

التهاب جيوب الأنفية والطقس المتقلب

التهاب الجيوب الأنفية..أهم النصائح للوقاية

>التهاب الجيوب الأنفية أحد الأعراض التى تزيد نسب الإصابة بها فى فصل الشتاء، خاصة مع التقلبات الجوية التى تظهر فى بدايته، فالتقلبات الجوية تعنى تغيرات فى درجات الحرارة، وهى من أهم العوامل التى تسبب احتقان والتهاب الجيوب الأنفية سريعا.>الدكتور قاسم الرفاعى أستاذ الصدر والحساسية أوضح خلال حديثه عن جيوب الأنفية، أنها التهاب مزمن يصيب الميض للكثير من الأسباب، ولكن الوقاية وطرق التعامل السريع، يقى من نسب التهابها واستمرار الشكوى منها لوقت طويل، ولذا قدم الدكتور قاسم مجموعة من أهم النصائح التى تقيك من التهاب جيوب الأنفية خلال درجات الحرارة المتباينة والطقس المتقلب:

- للوقاية من التهابات جيوب الأنفية فى الطقس المتقلب عليك تناول العسل الخام الأبيض مضاف إليه عصير ليمونة صباحا، لتعزيز مناعتك ضد التهاب الجيوب الانفية

>- للوقاية من التهاب جيوب الانفية ضع على فتحتى الأنف كمامة أو منديل خفيف سواء فى الهواء البارد أو المناخ الساخن، فكلاهما سبب فى التهاب جيوب الأنفية

>- لالتهاب جيوب الأنفية يمكن الاستنشاق (كاستنشاق الوضوء من الأنف) بمحلول ملحى فهو مفيد وقاتل لهذا الالتهاب تدريجيا

>- للوقاية من التهاب جيوب الأنفية يجب شرب كوب كامل من المياه العادية الفاترة قبل النزول من المنزل لمواجهة الطقس سواء البارد أو الساخن

>- للوقاية من التهاب جيوب الأنفية لابد من ارتداء ملابس مناسبة للطقس، فلا تخفيف زائد ولا زيادة مفرطة تسبب نزلات البرد والعرق الزائد

>- فوطة ساخنة ووضعها على الأنف والعينين والخدود، سبب فى الوقاية وتخفيف التهاب جيوب الأنفية والتنفس بشكل مريح

>- للوقاية من التهاب جيوب الأنفية لابد من وضع عازل فى الأنف، عبارة عن زيت زيتون مخفف لتوضع مسحة لطيفة تبطن شعيرات الانف

>- الابتعاد عن مصادر العدوى بالبرد والأنفلونزا

>- غسيل اليدين جيدا طوال الوقت وعدم العبث بالأنف والفم

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