الصداع..7 نصائح مهمة للوقاية والعلاج

الصداع أحد أهم الأعراض التى تسبب إزعاجًا مبرحا لمرضاها، فالصداع ألم بالرأس يحدث لعشرات الأسباب وهو عرض يشترك فيه الكثير من الأمراض، ويوضح الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة والسكر، علاج الصداع بطرق غذائية وممارسات صحية، دون اللجوء للأدوية والمسكنات والعقاقير التى لها الكثير من الآثار الجانبية التراكمية. الصداع له الكثير من الأسباب.. ولكن يمكن التخلص منه والوقاية أيضًا

>ومن هنا قدم الدكتور عيسى مجموعة من أهم النصائح التى يمكن من خلالها التخلص والوقاية من الصداع وألم الرأس المتكرر، شريطة أن يعرض المريض حالته على المختص إذا كان الصداع مزمنًا ويتكرر بصورة دائمة: الصداع..أهم النصائح للوقاية والعلاج

>- للوقاية من الصداع يفضل الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن الـ6 ساعات على أقل تقدير

>- للتخلص من الصداع يفضل شرب أكواب متتالية من المياه، فقد يكون الصداع ناتج عن جفاف الجسم وقلة ترطيبه، لذا يفضل تناول من 2 إلى 4 أكواب من المياه الفاترة.

>- تناول ملعقة من عسل النحل الأبيض يساعد على التخلص من الصداع وألم الرأس

>- للتخلص من الصداع يمكن تناول كوب صغير من القهوة أو الشاى، دون الاعتياد على هذه العادة

>- للتخلص من الصداع يمكن عمل مساج للرأس، وما حول الأذن، والكتفين والرقبة، وسلسلة الظهر.

>- للوقاية من الصداع لابد من موازنة النظام الغذائى بحيث تتعادل كل احتياجات الجسم من كربوهيدرات وفيتامينات ومعادن وأملاح وترطيب عن طريق المياه.

>- للتخلص من الصداع يفضل تناول الينسون الدافئ، أو كوب من الزنجبيل الدافئ الذى ينشط الدورة الدموية بالجسم.

شبكةعيونالإخبارية

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