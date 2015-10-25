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خدعوك فقالوا زيت الزيتون لا يسبب زيادة الوزن

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خدعوك فقالوا زيت الزيتون لا يسبب زيادة الوزن خدعوك فقالوا زيت الزيتون لا يسبب زيادة الوزن
زيت الزيتون من أهم أنواع الزيوت التى تحظى بنسبة كبيرة من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان، ويرجع أصل زيت الزيتون إلى الشجر الذى يزرع من خلاله الزيتون، ويتم عصره وتحويله لزيت، وهناك اعتقاد يؤمن به الكثيرون وهو أن تناول أو طهى زيت الزيتون يخلصك من الوزن الزائد.

وفى هذا السياق توضح الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية أن الطهى وتناول زيت الزيتون لا يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، حيث إن زيت الزيتون يحتوى على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية مما يتسبب فى زيادة الوزن وليس التخلص منه.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن هذا لا يعنى أن تناول زيت الزيتون ليس مفيدًا لصحتك، بل هو مفيد جدا حيث إنه يحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة، كما يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر، ويقوى الجهاز المناعى ويحد من الإصابة بأمراض السرطان وهشاشة العظام والشعور بألم المفاصل.

وتشير أخصائية التغذية العلاجية، أن استخدام زيت الزيتون أفيد صحيًا من الزبدة والسمن، ولكن الإفراط فى تناوله يؤدى لنتائج عكسية أهمها زيادة الوزن وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة تناول زيت الزيتون دون التعرض لزيادة الوزن، وهى:
>1- ينصح بعدم تجاوز الكمية عن ثلاثة ملاعق على مدار اليوم.
>2- يمكنك وضع ملعقة من زيت الزيتون على طبق السلطة أو الجبن القريش.
>3- تجنب تعرضه للتسخين حتى لا يفقد فوائدة و عناصره الهامة.
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مصر 365