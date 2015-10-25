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القرموطي يمثل مشهد “المعدية البشرية”.. ويظهر”بالمسّاحة والجاورف” تعبيرًا عن غضبه

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القرموطي يمثل مشهد “المعدية البشرية”.. ويظهر”بالمسّاحة والجاورف” تعبيرًا عن غضبه القرموطي يمثل مشهد “المعدية البشرية”.. ويظهر”بالمسّاحة والجاورف” تعبيرًا عن غضبه

جابر القرموطي في برنامجه ” مانشيت |”

قام الإعلامي جابر القرموطي خلال تقديمه برنامجه التلفزيوني” مانشيت” على فضائية” ON tv”، بمحاكاة تمثيلية لما حدث اليوم في الإسكندرية ،من غرق شوارع المحافظة صباح اليوم، ما أصاب حركة المرور بالشلل.

وقام شاب بعمل ” المعدية” ، حيث وقف على (ناصية) أحد الميادين وقام بحمل المواطنين على كتفه من ناصية لناحية اخري بجنيه واحد للشخص.

 

 

و ظهر الإعلامى جابر القرموطى يرتدى تيشيرت مكتوبًا عليه “أمطار السماء فضحت أهل الأرض”، مصطحبًا عددًا من سلات القمامة وطوب أحمر ملقى على الأرض وبيده أدوات التنظيف وهى عبارة عن “مكنسة ومساحة وجاروف وسلم” وذلك بسبب ما تعرضت له الإسكندرية من هطول الأمطار والذى أدى إلى وفاة 8 أشخاص بسبب صاعق كهرباء الترام.

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