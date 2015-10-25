ننشر صور الإرهابيين الثلاثة بعد تصفيتهم فى الإسماعيلية

ينشر اليوم السابع صور الإرهابيين الثلاثة الذين تم تصفيتهم اليوم عقب تبادل اطلاق النار مع قوات أمن الإسماعيلية أثناء مهاجة وكرهم بأحد الحدائق بمنطقة الجبل بقرية المحسمة التابعة لمدينة القصاصين بالإسماعيلية.

وكانت الاجهزة الامنية بالاسماعيلية تمكنت من قتل 3 ارهابيين بعد معركة بالاسلحة النارية معهم وضبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة وقنابل ومتفجرات.

وكانت معلومات قد وردت للواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تفيد باختباء عدد من العناصر الارهابية بمنطقة الجبل بدائرة مركز القصاصين.

على الفور، عقد مدير الامن اجتماعا ضم اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية والعميد احمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية والعقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية وضباط الامن الوطنى وذلك لوضع خطة القبض على هؤلاء الارهابيين وضبط ما بحوزتهم من اسلحة ومتفجرات.

وتم تحديد موعد مداهمة وكرهم بمنطقة الجبل وفور شعور الارهابيين بقدوم القوات اطلقت النار عليهم وبادلتهم القوات باطلاق النار وتمكنت من قتل 3 ارهابيين وضبط بحوزتهم على كمية من المتفجرات والاسلحة والذخيرة والقنابل ودوائر معدة للتفجير اثناء المداهمة اصيب ضابطين ومجند شرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تم التحفظ على جثث الارهابيين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

مقتل 3 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع أمن الإسماعيلية وضبط متفجرات معهم‎



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