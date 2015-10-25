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فيديو لأمريكيات يرتدين الحجاب تضامناً مع مسلمة معتدى عليها فى بلومنجتون

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فيديو لأمريكيات يرتدين الحجاب تضامناً مع مسلمة معتدى عليها فى بلومنجتون فيديو لأمريكيات يرتدين الحجاب تضامناً مع مسلمة معتدى عليها فى بلومنجتون
قامت العديد من النساء الأمريكيات بتلبية دعوة المركز الإسلامى فى بلومنجتون بالولايات المتحدة الأمريكية بتنظيم وقفة تضامنية لمساندة المرأة المسلمة التى تم الاعتداء عليها هى وابنها أمام أحد المقاهى بالولاية.
>ونشرت صفحة إحدى مراسلات القنوات الأمريكية عبر فيسبوك يظهر من خلاله الوقفة التضامنية للأمريكيات وهن يرتدين الحجاب ليؤكدن دعمهن الكامل لها ومساندتها.
>جدير بالذكر أنه تم الاعتداء على سيدة مسلمة بولاية بلومنجتون الامريكية اثناء انتظارها أمام أحد المقاهى من قبل شخص عنصرى، ولولا تدخل أمريكى آخر لإنقاذها لكانت فى عداد الموتى.
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Women gather at Bloomington cafe where Muslim woman was attacked, wearing scarves to show support & solidarity. MORE Fox 59 WXIN Indianapolis 10 & 11 tonight.Previous coverage: http://go.fox59.com/1Xg4E9Hhttp://go.fox59.com/1Xp52CN

‎Posted by Jill Glavan on‎ 23 أكتوبر، 2015

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مصر 365

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