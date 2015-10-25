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لا دربي ولا أهداف .. سيتي السلبي يتعادل مع يونايتد والسبب عارضه ' الدقيقة المفضلة '

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لا دربي ولا أهداف .. سيتي السلبي يتعادل مع يونايتد والسبب عارضه ' الدقيقة المفضلة ' لا دربي ولا أهداف .. سيتي السلبي يتعادل مع يونايتد والسبب عارضه ' الدقيقة المفضلة '

لا توجد إثارة طوال 85 دقيقة. لا توجد أهداف. مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع مانشستر سيتي في دربي مدينة مانشستر.

سيتي حل ضيفا على يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي. والهدف واحد عند كلا الفريقين. الفوز من أجل الصدارة.

وفي الأخير الصدارة تذهب إلى سيتي بفضل التعادل مع يونايتد وفارق الأهداف مع أرسنال.

الكل أنتظر إثارة وأهداف ومتعة وشراسة على غرار كامل الدربيات الأخيرة. ولكن كل ذلك لم يظهر.

شوط أول سلبي تماما بلا أي هجمات وبلا أي دور للقائد واين روني.

في الشوط الثاني الحال استمر وظهرت تغييرات لويس فان جال فحل الشاب جيسي لينجارد بدلا من خوان ماتا الذي لم يصنع ولا فرصة واحدة حتى.

الدقائق الأخيرة التي اعتاد يونايتد على هز شباك سيتي بها شهدت خطورة الشياطين الحمر.

لمسة رائعة من أنطوني مارسيال للمتوغل لينجارد والأخير بلمسة واحدة كاد يهز سيتي لولا العارضة. (شاهد اللقطة)

بعدها تألق جو هارت وتصدى لخطورة كريس سمولينج وينتهي الدربي سلبيا.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 22 في الصدارة بالتساوي مع أرسنال مع أفضلية فارق الأهداف.

بينما وصل يونايتد إلى النقطة 20 في المركز الرابع بالتساوي مع وست هام صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف للأخير.

فقط لعملاء فودافون ، لمتابعة تغطية حية لمباريات نادي مانشستر يونايتد وأخبار ومواعيد ونتائج الفريق في جميع المنافسات الإنجليزية والقارية ابعت 118 لـ1010 وشجع فريقك.

فقط لعملاء فودافون مصر. لمتابعة تغطية حية لمباريات نادي مانشسترسيتي وأخبار ومواعيد ونتائج الفريق في جميع المنافسات الإنجليزية والقارية ابعت 115 لـ1010 وشجع فريقك.

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