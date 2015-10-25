محمود عباس يلتقي كيري لبحث اقتراحات أمريكية لإنهاء الأزمة في الضفة وغزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، خلال لقائه بجون كيري على ضرورة المحافظة على الوضع القائم بالمقدسات التاريخية، مطالبًا الجانب الإسرائيلي بوقف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين قبل البدء بأي عمل، واللقاء يهدف إلى بحث اقتراحات أمريكية لإنهاء الأزمة.

ونقل نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، عن محمود عباس قوله إنه يجب على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقات الموقعة بينهما، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر إجراءات جدية من الجانب الإسرائيلي للتعامل معه، بحسب ما أفاتدته “روسيا اليوم”.

يُعقد لقاء عباس مع كيري بعد يوم من المواجهات التي تسببت في وقوع 100 جريح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع تزايد الضغوطات الدولية التي يواجهها نتنياهو وعباس من احتمال اشتعال الوضع بشكل عام.

وصرح مسؤول فلسطيني أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركات دبلوماسية للرئيس محمود عباس في محاولة لايجاد توافق سياسي للخروج من الأزمة الحالية، و أن لقاء كيري بعباس في عمان، يهدف إلى بحث اقتراحات أمريكية لإنهاء الأزمة.