الصقر ينجح مع بتروجيت في اقتناص الفوز الأول من سموحة بثلاثية نظيفة

فاز بتروجيت على مضيفه سموحة بثلاثة أهداف بدون مقابل يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز في مباراة تأثرت بسوء حالة ملعب الإسكندرية بسبب الأمطار.

وشهدت الإسكندرية هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، قبل انطلاق المباراة. ليتأخر انطلاقها لمدة 15 دقيقة.

تقدم الضيوف في الدقيقة 64 عن طريق محمد رجب، قبل أن يضاعف كريم طارق النتيجة في الدقيقة 82.

وأنهى شايبو يعقوبو المباراة بتسديدة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اصطدمت بالقائم ثم بمدافع سموحة قبل أن تدخل الشباك.

وتعرض محمد يوسف مدرب سموحة للطرد من قبل الحكم في الشوط الأول، بعد اعتراضه على إحدى الكرات.

ويعد الفوز هو الأول للصقر أحمد حسن في قيادة بتروجيت، الذي خسر من الأهلي في نصف نهائي كأس مصر قبل انطلاق الدوري.