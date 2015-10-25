رئيس ” المصرية للاستثمار”: توقيع 8 مذكرات تفاهم بقيمة 30 مليار جنيه

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار علاء الدين عمر، إن هناك العديد من المشروعات تم البدء في تنفيذها، وأن هناك ما يقرب من 8 مذكرات تفاهم جاري تنفيذها مع مستثمرين أجانب في اطار اتفاقات رسمية، كما أن قيمتها تتعدى 30 مليار جنيه.

وأضاف عمر خلال لقاء له ببرنامج “السوق” المذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، اليوم، مع الإعلامي حسن فودة، أن الاقتصاد المصري مقبل على مرحلة مزدهرة، متوقعًا تغير سياسات البنك المركزي لجذب الاستثمار الأجنبي، وأن اقامة مشروعات على ضفتي قناة السويس واكتشاف حقل الغاز الطبيعي الجديد وتزايد مؤشر السياحة سيعيد للاقتصاد المصري قوته.

وأضاف عمر على هامش المؤتمر الاقتصادي الدولي المُنعقد بمدينة مرسى مطروح، أنه تم طرح عدة مشروعات لتنفيذها في المحافظة وفقًا لطبيعتها وما يتناسب مع احتياجاتها، لافتًا إلى أن عدد كبير من المشاركين في المؤتمر من السعودية والإمارات، بالإضافة إلى شركات أجنبية أخرى.