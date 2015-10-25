«صلاح» يقود روما اليوم أمام فريقه القديم «فيورنتينا»

يلعب محمد صلاح نجم روما أساسيًا في تشكيل فريقه أمام ناديه القديم فيورنتينا على أرض أرتيمو فرانكي في المباراة التي تنطلق مع السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب صلاح في تشكيل هجومي لروما بجوار إدين إدجيكو والنجم الإيفواري المخضرم جيرفينيو.

ويدعم نايجولان وميرليام بيانتيش ودانيلي دي روسي خط وسط روما.

ويحمي فلورنزي ومانولاس وأنطوني روديجر ولوكاس دين الخط الخلفي لفريق ذئاب العاصمة الإيطالية.

ويعول رودي جارسيا المدير الفني لروما على تشيزني حارسا لمرمى الفريق الذي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي.