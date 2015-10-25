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مساعدات مالية لـ 15 حالة إنسانية من فقراء بني سويف

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مساعدات مالية لـ 15 حالة إنسانية من فقراء بني سويف مساعدات مالية لـ 15 حالة إنسانية من فقراء بني سويف

خلال اللقاء مع المواطنيين

واصلت محافظة بني سويف، اللقاء المفتوح مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم، حيث عُقد اليوم، اللقاء الأسبوعي بالديوان العام، في وجود المسؤولين المعنيين، وذلك في اطار الحرص الدائم على متابعة مشاكل المواطنين على أرض الواقع تواصل محافظة بني سويف اللقاء المفتوح.

حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات المواطنين في كافة المجالات، حيث  تم تكليف المختصين بدراسة كافة الطلبات والشكاوي على وجه السرعة والعمل على حلها في حدود الامكانات والموارد المتاحة، وتم تقديم مساعدات مالية لعدد 15 حالة إنسانية لإعانتها على مواجهة ظروف وأعباء الحياة.

و دعت المحافظة المواطنين بتقديم شكواهم أو أية عراقيل أو تجاوازات سواء كانت  في قطاعات الخدمات أو المرافق من خلال التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لايجاد الحلول المناسبة الفورية لها واتخاذ الاجراءات الحاسمة على من يثبت تجاوزه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، وفي اطار الامكانات المتاحة.

يذكر أن المحافظة  تعقد اللقاء المفتوح يوم الأحد من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم، وبحث أنسب الحلول لها بالتعاون مع أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين لسرعة العمل على حلها وحسن التعامل معها، بالإضافة إلى تقديم  المساعدات للحالات الإنسانية الملحة التي تحتاج إلى المساعدة العاجلة والفورية.

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