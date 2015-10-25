أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"العليا "تطعن على حكم إعادة الانتخابات بدمنهور أمام "الإدارية العليا"

Google+ Print
"العليا "تطعن على حكم إعادة الانتخابات بدمنهور أمام "الإدارية العليا" "العليا "تطعن على حكم إعادة الانتخابات بدمنهور أمام "الإدارية العليا"
أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، طعناً أمام المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية باعادة الانتخابات فى الدائرة الأولى بالبحيرة.

وقال الطعن رقم 3785 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور تم إدراجه ضمن المرشحين، فى حين أنه صادر ضده حكم نهائى فى جناية ولم يتم اشتبعادهمما يؤثر على صحة اجراءات الانتخابات.

وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على انه لذوى الشأن التظلم من اى من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة اثناء الاقتراع، أو فى موعد اقصاه أربعة وعشرون ساعة بعد اعلان اللجنة العامة للحصر العددى للاصوات فى الدائرة، ولم يتقدم اى من مقدمى الثامنية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الادارى مباشرة .

ولفت الطعن الى ان المترشح مبروك زعيتر صدر لصالحة حكم من القضاء الادارى بالاسكندرية بتمكينه من اعادة الكشف الطبى واستكمال اوراق ترشحه، وان ادراجه ضمن كشوف المرشحين جاء بموجب حكم قضائى، وان مقيمى الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائى والذى صدر لاحقا لحكم القضاء الادارى ومن ثم يستحيل على اللجنة العلم بصدور حكم ضد المترشح، لم تمتنع عن اتخاذ اى اجراء .

العليا للانتخابات توقف انتخابات الإعادة للنظام الفردى بـ 4 دوائر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365