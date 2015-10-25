1.1 مليون جنيه دعمًا لمراكز الشباب وأندية الفيوم

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بتسليم شيكات الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب وأندية محافظة الفيوم بقيمة 1.1 مليون جنيه وهى الدفعة الثانية من المرحلة الأولى.

جاء ذلك بحضور منير مهدى مدير عام الشباب والرياضة ورؤساء مجالس الأندية، منها 266 ألفاً و500 جنيه لإدارة الفيوم الشبابية، و24 ألفًا للمناطق الرياضية، و181 ألفًا لمركز شباب إطسا، و118 ألفًا لمركز شباب طامية، و121 ألفًا و500 جنيه لمزكر شباب أبشواى، بالإضافة إلى 25 ألفًا مكافأة للصعود للدورى الممتاز "ب"، و40 ألفًا أخرى لتجهيزات الموسم، و112 ألفًا لمركز شباب سنورس، و163 ألفًا لمركز شباب يوسف الصديق، وقد بلغ عدد الأندية المستفيدة 23 ناديًا إضافة إلى المراكز والمناطق الرياضية الرئيسية بقيمة 622 ألفًا و500 جنيه، بواقع 87 ألفًا و500 جنيه لنادى محافظة الفيوم الرياضى، و50 ألفًا لنادى منية الحيط، و50 ألفًا لنادى مطرطارس، و50 ألفًا لنادى شباب ناصر، و50 ألفًا لنادى الشواشنة، و15 ألفًا لنادى شباب إطسا، و20 ألفًا لنادى السلام الوطنى، و20 ألفًا لنادى كفر محفوظ الرياضى، و20 ألفًا لنادى السيليين الرياضى، و50 ألفًا لنادى أبوكساه الرياضى، و20 ألفًا لنادى النصر بطامية، و20 ألفًا لنادى العبور، و20 ألفًا لنادى أهلى الغرق، و20 ألفًا لنادى وطنى الغرق، و20 ألفًا لنادى الهلال الرياضى، و12 ألفًا و500 جنيه لنادى الشبان المسلمين، و12 ألفًا و500 جنيه لنادى الفرسان الرياضي، و12ألفًا و500 جنيه لنادى أبشواى الرياضى، و12 ألفًا و500 جنيه لنادى متحدى الإعاقة، و15 ألفًا لنادى اليرموك، و15 ألفًا لنادى نطون الرياضى، و15 ألفًا لبادى السرسناوى الرياضى، و15 ألفًا لنادى قلمشاه الرياضى وقد تسلم رؤساء مجلس الأندية ومديرى مراكز الشباب الشيكات الخاصة بهم، إضافة إلى 20 ألفًا خاصة بمسابقة الفلم الحر لتنمية مهاران الشباب الإبداعية إضافة إلى مهاراتهم الرياضية.

وأكد محافظ الفيوم أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب لأنها تسهم فى بناء أجسامهم وعقولهم واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن رعاية النشء الصغير تمثل أهمية كبرى لاكتشاف العناصر المتميزة فى كل المجالات، حيث تصنع الرياضة شبابًا لديهم القدرة على تحمل المسئولية، مؤكدًا أن الدولة دائمًا ما ترعى أبنائها الموهوبين فى المجالات المختلفة وتشملهم بالدعم المادى والمعنوى للمشاركة البناءة فى الارتقاء بهم والاستفادة من قدراتهم فى بناء المجتمع، وأصدر تكليفات لمدير عام الشباب والرياضة بضرورة استخدام مراكز الشباب والأندية كمنارة لتوعية الشباب وتثقيفهم سياسيًا وأكد على مديرى المراكز ورؤساء الأندية بأن يحثوا الشباب على المشاركة فى العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن القيادة السياسية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأضاف، أن ممارسة الرياضة لابد أن تكون أسلوب حياة، وأن مصر الجديدة التى نسعى إلى بنائها لابد أن تبدأ من الاستثمار فى الشباب حامل لواء الوطن، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع المخلصين لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد.