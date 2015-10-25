أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالأسماء.. محافظ السويس يعتمد تعيين 310 من المعلمين المساعدين

Google+ Print
بالأسماء.. محافظ السويس يعتمد تعيين 310 من المعلمين المساعدين بالأسماء.. محافظ السويس يعتمد تعيين 310 من المعلمين المساعدين
اعتمد اللواء العربى السروى محافظ السويس، قرار تعيين 310 من المعلمين المساعدين الصادر من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وجاء قرار اللواء السروى رقم 327 بتاريخ 25 / 10 / 2015 تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 250 الصادر فى 1 / 8 / 2015 فى شأن اتخاذ إجراءات التعيين على وظيفة معلم مساعد وما فى مستواها.

وكان المعلمون الذين خصهم القرار قد تعاقدوا مع مديرية التربية والتعليم للعمل منذ العام 2012 على وظيفة معلم مساعد فى مختلف تخصصات التدريس بمدارس المحافظة.

ودعا عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس المعلمين الذين شملهم القرار سرعة التوجه إلى إدارة شئون العاملين بالمديرية لإنهاء إجراءات التعيين.

فيما اشترطت إدارة شئون العاملين بالمديرية لبدء إجراءات التعيين على كل معلم مساعد شمله القرار ضرورة إحضار كل المستندات المطلوبة لإجراء التعيين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365