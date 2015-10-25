بالأسماء.. محافظ السويس يعتمد تعيين 310 من المعلمين المساعدين

اعتمد اللواء العربى السروى محافظ السويس، قرار تعيين 310 من المعلمين المساعدين الصادر من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وجاء قرار اللواء السروى رقم 327 بتاريخ 25 / 10 / 2015 تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 250 الصادر فى 1 / 8 / 2015 فى شأن اتخاذ إجراءات التعيين على وظيفة معلم مساعد وما فى مستواها.

وكان المعلمون الذين خصهم القرار قد تعاقدوا مع مديرية التربية والتعليم للعمل منذ العام 2012 على وظيفة معلم مساعد فى مختلف تخصصات التدريس بمدارس المحافظة.

ودعا عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس المعلمين الذين شملهم القرار سرعة التوجه إلى إدارة شئون العاملين بالمديرية لإنهاء إجراءات التعيين.

فيما اشترطت إدارة شئون العاملين بالمديرية لبدء إجراءات التعيين على كل معلم مساعد شمله القرار ضرورة إحضار كل المستندات المطلوبة لإجراء التعيين.



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