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محافظ الشرقية يغلق حضانة مخالفة ويجازى 15 معلمًا وإداريًا

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محافظ الشرقية يغلق حضانة مخالفة ويجازى 15 معلمًا وإداريًا محافظ الشرقية يغلق حضانة مخالفة ويجازى 15 معلمًا وإداريًا
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، استبعاد مديرة مدرسة منشأة أبو عمر الثانوية المشتركة لتدنى مستوى النظافة داخل الفصول الدراسية وعدم متابعة انتظام العملية التعليمية وعدم تفعيل مجموعات التقوية داخل الفصول.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة اليوم لمدنية منشاة أبوعمر وتفقد فيها المدرسة، حيث تلاحظ عدم تشغيل السبورة الذكية وفوجئ بوجودها مغلقة بأكياسها وغير مستغلة، وقال المحافظ: "اتقوا الله فى مستقبل أبنائنا الطلاب".

وقرر المحافظ غلق حضانة الأمل غير المرخصة والتى تقع أمام مدرسة منشأة أبو عمر الثانوية المشتركة، وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال صاحب الحضانة وتنفيذ قرار الغلق حرصًا على المصلحة العامة.

وقرر محافظ الشرقية، مجازاة 15 معلمًا وإداريًا وعاملاً بالمدرسة سعود الثانوية المشتركة بخصم 3 أيام من راتبهم لتركهم العمل قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة التابعة للإدارة التعليمية بالحسينية للتأكد من انتظام العملية التعليمية.

ونبه المحافظ خلال زيارته للمدرسة التابعة للإدارة التعليمية بالحسينية على إدارة المدرسة بتشجيع الطلاب على الالتحاق بمجموعات التقوية داخل الفصول المدرسية بعد انتهاء اليوم الدراسى، مع إعطاء الطالب حرية اختيار المدرس والوقت المناسب له.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد المحافظ أنه سيتابع بنفسه انتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة والأماكن التى تبعد عن مدينة الزقازيق بهدف تحقيق الانضباط فى العمل، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم فهو قاطرة التقدم والبناء.
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