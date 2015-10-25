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عودة التيار الكهربائى للوادى الجديد بعد انقطاع 3 ساعات

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عودة التيار الكهربائى للوادى الجديد بعد انقطاع 3 ساعات عودة التيار الكهربائى للوادى الجديد بعد انقطاع 3 ساعات
عاد التيار الكهربائى إلى الوادى الجديد بعد انقطاعه عن جميع مراكز ومدن المحافظة لمدة 3 ساعات تقريبا بسبب عطل فى محطة نجع حمادى وانتظمت محطات مياه الشرب وعادت الحياة لطبيعتها..

وكانت محافظة الوادى الجديد شهدت انقطاعا كاملا للكهرباء بجميع المراكز والقرى نتيجة توقف إمدادات التيار المغذية للمحافظة بسبب العطل الذى أصاب محطة نجع حمادى نتيجة سوء الأحوال الجوية.
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