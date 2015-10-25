إصابة 7 أشخاص فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية بسبب سوء الأحوال الجوية

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، فى حادث تصادم وانقلاب سيارة بالإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وآخر انقلاب سيارة بالإسماعيلية.

الحادث الاول تصادم سيارتين على طريق الاسماعيلية – بورسعيد أمام قرية الفردان بالكيلو 11 وأسفر عن إصابة كل من "على .ا . ع" 22 سنة و"مصطفى . غ . ش" 15 سنة مقيمين بالشرقية و"محسن . ر.ع" 18 سنة وشقيقه "مصطفى" 9 سنوات مقيمين القنطرة غرب.

أما الحادث الثانى فهو انقلاب السيارة رقم 44017 ملاكى السويس على طريق الاسماعيلية – السويس امام مفارق أبوسلطان مركز فايد، وأسفر عن إصابة كل من: "لبنى .ف . م" 23 سنة وشقيقها "مصطفى" 20 سنة و"عبد الله . س" 16 سنة مقيمين محافظة السويس، تحررت المحاضر اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.