إصابة 7 أشخاص فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية بسبب سوء الأحوال الجوية

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، فى حادث تصادم وانقلاب سيارة بالإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم وآخر انقلاب سيارة بالإسماعيلية.
الحادث الاول تصادم سيارتين على طريق الاسماعيلية – بورسعيد أمام قرية الفردان بالكيلو 11 وأسفر عن إصابة كل من "على .ا . ع" 22 سنة و"مصطفى . غ . ش" 15 سنة مقيمين بالشرقية و"محسن . ر.ع" 18 سنة وشقيقه "مصطفى" 9 سنوات مقيمين القنطرة غرب.
أما الحادث الثانى فهو انقلاب السيارة رقم 44017 ملاكى السويس على طريق الاسماعيلية – السويس امام مفارق أبوسلطان مركز فايد، وأسفر عن إصابة كل من: "لبنى .ف . م" 23 سنة وشقيقها "مصطفى" 20 سنة و"عبد الله . س" 16 سنة مقيمين محافظة السويس، تحررت المحاضر اللازمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.