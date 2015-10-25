أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة مجندين فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ترحيلات فى قها

Google+ Print
إصابة مجندين فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ترحيلات فى قها إصابة مجندين فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ترحيلات فى قها
أصيب مجندان فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ترحيلات بجوار ترعة بمدخل مدينة قها، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، إخطارًا من العقيد إيهاب هاشم، مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه إخطارًا بأنه أثناء مرور سيارة ترحيلات اصطدمت بها سيارة نصف نقل من الخلف مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق المجند "ا.إ"، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة للمجند "عمرو.ا"، مصاب بكدمة، ومجند سائق "أحمد.ع.إ"، مصاب بكدمة بالذراع.

وتم تحويل المصابين لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج، وتم عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وجار إصلاح التلفيات بسيارة الترحيلات، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365