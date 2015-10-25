إصابة مجندين فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ترحيلات فى قها

أصيب مجندان فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ترحيلات بجوار ترعة بمدخل مدينة قها، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، إخطارًا من العقيد إيهاب هاشم، مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه إخطارًا بأنه أثناء مرور سيارة ترحيلات اصطدمت بها سيارة نصف نقل من الخلف مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق المجند "ا.إ"، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة للمجند "عمرو.ا"، مصاب بكدمة، ومجند سائق "أحمد.ع.إ"، مصاب بكدمة بالذراع.

وتم تحويل المصابين لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج، وتم عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وجار إصلاح التلفيات بسيارة الترحيلات، وتولت النيابة التحقيق.