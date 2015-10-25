تشكيل روما - محمد صلاح يلعب أساسيا في أرض فريقه القديم

فاز بتروجيت على مضيفه سموحة بثلاثة أهداف بدون مقابل يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز في مباراة تأثرت بسوء حالة ملعب الإسكندرية بسبب الأمطار.

وشهدت الإسكندرية هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، قبل انطلاق المباراة. ليتأخر انطلاقها لمدة 15 دقيقة.

تقدم الضيوف في الدقيقة 64 عن طريق محمد رجب، قبل أن يضاعف كريم طارق النتيجة في الدقيقة 82.

وأنهى شايبو يعقوبو المباراة بتسديدة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع اصطدمت بالقائم ثم بمدافع سموحة قبل أن تدخل الشباك.

وخلال المباراة، تأثر لاعبو الفريقين بسوء حالة الملعب ووجدوا صعوبة في نقل الكرة الذي كان بطيئا.

وامتلئ الملعب بـ "برك" المياه.

وتعرض محمد يوسف مدرب سموحة للطرد من قبل الحكم في الشوط الأول، بعد اعتراضه على إحدى الكرات.

حقق بتروجيت فوزه الأول في الدوري بعدما هزمه المصري في الجولة الأولى 3-1 وتجمد رصيد سموحة عن 3 نقاط بعد انتصاره الأسبوع الماضي على غزل المحلة 1-صفر.

الفوز هو الأول للصقر أحمد حسن في قيادة بتروجيت، الذي خسر من الأهلي في نصف نهائي كأس مصر قبل انطلاق الدوري.

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