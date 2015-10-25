بالفيديو - فرصة الدربي .. العارضة تقول لا ليونايتد وتقف مع هارت

تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء. تحرك ولا أروع يضرب خط الدفاع. لمسة واحدة مبهرة ولكن كل هذا ينتهي في عارضة مانشستر سيتي من لمسة جيسي لينجارد.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

دربي مدينة مانشستر انتهى شوطه الأول بلا أهداف وبلا خطورة وبلا أي فرص.

الحال استمر في الشوط الثاني ولكن يونايتد ظهر أخطر من سيتي.

وفي الدقيقة 84 ومن لمسة رائعة من مارسيال وأخرى من لينجارد كاد يونايتد أن يخطف الفوز ولكن في العارضة.

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فقط لعملاء فودافون مصر. لمتابعة تغطية حية لمباريات نادي مانشسترسيتي وأخبار ومواعيد ونتائج الفريق في جميع المنافسات الإنجليزية والقارية ابعت 115 لـ1010 وشجع فريقك.