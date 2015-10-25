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تشكيل روما - محمد صلاح يلعب أساسيا في أرض فريقه القديم

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تشكيل روما - محمد صلاح يلعب أساسيا في أرض فريقه القديم تشكيل روما - محمد صلاح يلعب أساسيا في أرض فريقه القديم

يلعب محمد صلاح نجم روما أساسيا في تشكيل فريقه أمام ناديه القديم فيورنتينا على أرض أرتيمو فرانكي في المباراة التي تنطلق مع السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح يلعب في تشكيل هجومي لروما بجوار إدين إدجيكو والنجم الإيفواري المخضرم جيرفينيو.

ويدعم نايجولان وميرليام بيانتيش ودانيلي دي روسي خط وسط روما.

ويحمي فلورنزي ومانولاس وأنطوني روديجر ولوكاس دين الخط الخلفي لفريق ذئاب العاصمة الإيطالية.

ويعول رودي جارسيا المدير الفني لروما على تشيزني حارسا لمرمى الفريق الذي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي.

من يفوز بالمباراة سيتصدر جدول الدوري الإيطالي. والتعادل يحمي لفيورنتينا زعامته.

مواجهة صلاح

المباراة تعد تحديا خاصا لمحمد صلاح الذي يزور ملعب فريقه السابق أرتيمو فرانكي.

صلاح لعب نجما لفيورنتينا لستة أشهر. بعدها قرر ألا يجدد استمراره مع فيورنتينا رغم رغبة النادي الإيطالي في ذلك.

هذا أدى إلى مناوشات بين فيورنتينا وصلاح ثم مع روما الذي انتقل إليه النجم المصري الأعسر.

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فيديو اليوم السابع