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التلفزيون المصري والكويتي يتفقان على بث فترات مشتركة بينهم   

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التلفزيون المصري والكويتي يتفقان على بث فترات مشتركة بينهم    التلفزيون المصري والكويتي يتفقان على بث فترات مشتركة بينهم   

خلال لقاء

التقي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون اليوم وطلال السبيعي مدير قناة العربي بتليفزيون دولة الكويت، حضر اللقاء مجدي لاشين رئيس التليفزيون ونادية مبروك رئيس الإذاعة ود.لمياء محمود رئيس صوت العرب ومحمود عبد السلام رئيس الفضائية المصرية، لبحث سبل تفعيل العلاقات بين الاذاعة والتليفزيون في دولتي والكويت وايجاد آليات جديدة لتطوير هذا التعاون.

حيث تم الاتفاق على بث فترات مشتركة بين الدولتين تناقش موضوعات متعددة وتذاع على الهواء مباشرة في التليفزيون الكويتي والتليفزيون المصري، وقد أهدى السبيعي مجموعة من الأشرطة التي تحمل برامج وثائقية عن مظاهر الحياة في الكويت لتذاع عبر القنوات التليفزيونية المصرية.

كما قام السبيعي بجولة تفقدية في استديو “1″ بالتليفزيون المصري واستديو صوت العرب وغرفة المراقبة الرئيسية بالاذاعة واستديو الموسيقار محمد عبد الوهاب للموسيقى.

ويحل السبيعي ضيفًا على برنامج بالعربي على شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية مساء الثلاثاء القادم، حيث تتم مناقشة أوجه التعاون الإعلامي العربي بوجه عام والتعاون بين مصر والكويت بوجه خاص، خاصة وأن الكويت هي رئيس اتحاد الإذاعات العربية لعامي 2015/2016.

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