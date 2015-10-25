الوادى الجديد تستعد لتسكين 130 خريجا بقرى "الشب" الأولى فى درب الأربعين

عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة، ومسئولى الأجهزة التنفيذية المختصة، لمتابعة آخر المستجدات فى تسكين مستفيدى قرى "الشب"، وعددهم 130 خريجًا، وإيجاد الحلول للمعوقات التى تواجههم.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إنشاء نقطة شرطة دائمة بالقرية الأولى وتجهيز مقر متكامل للوحدة المحلية بالقرية، وتوفير 6 فصول دراسية مختلفة المراحل، وتوفير استراحات خاصة بالمدرسين، حيث تم تجهيز نقطة طبية للإسعافات الأولية ومجهزة طبيًا، وسيارة إسعاف بطاقم عملها كاملا، كما تم توفير وحدة اجتماعية متنقلة.

وطالب اللواء محمود عشماوى بسرعة تجهيز المسجد الخاص بالقرية وتوفير إمام وخطيب ومؤذن وعامل بصفة مستمرة، وتوفير أتوبيس للعمل بخط "الخارجة - باريس – الشب" بصفة مستمرة على أن تكون رحلة واحدة خلال الأسبوع، كما تم توفير مخبز بلدى كنواة لإنشاء مكتب تموينى متكامل بالقرية، مشددا على ضرورة السرعة فى إنهاء الأعمال والتجهيزات الأخيرة حتى يتم تسكين الشباب خلال أيام فى القرية الأولى التى تضم 140 منزلًا منها 10 منازل خدمية و130 للشباب الخريجين المستفيدين.

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