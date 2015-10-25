أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الوادى الجديد تستعد لتسكين 130 خريجا بقرى "الشب" الأولى فى درب الأربعين

Google+ Print
الوادى الجديد تستعد لتسكين 130 خريجا بقرى "الشب" الأولى فى درب الأربعين الوادى الجديد تستعد لتسكين 130 خريجا بقرى "الشب" الأولى فى درب الأربعين
عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة، ومسئولى الأجهزة التنفيذية المختصة، لمتابعة آخر المستجدات فى تسكين مستفيدى قرى "الشب"، وعددهم 130 خريجًا، وإيجاد الحلول للمعوقات التى تواجههم.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إنشاء نقطة شرطة دائمة بالقرية الأولى وتجهيز مقر متكامل للوحدة المحلية بالقرية، وتوفير 6 فصول دراسية مختلفة المراحل، وتوفير استراحات خاصة بالمدرسين، حيث تم تجهيز نقطة طبية للإسعافات الأولية ومجهزة طبيًا، وسيارة إسعاف بطاقم عملها كاملا، كما تم توفير وحدة اجتماعية متنقلة.

وطالب اللواء محمود عشماوى بسرعة تجهيز المسجد الخاص بالقرية وتوفير إمام وخطيب ومؤذن وعامل بصفة مستمرة، وتوفير أتوبيس للعمل بخط "الخارجة - باريس – الشب" بصفة مستمرة على أن تكون رحلة واحدة خلال الأسبوع، كما تم توفير مخبز بلدى كنواة لإنشاء مكتب تموينى متكامل بالقرية، مشددا على ضرورة السرعة فى إنهاء الأعمال والتجهيزات الأخيرة حتى يتم تسكين الشباب خلال أيام فى القرية الأولى التى تضم 140 منزلًا منها 10 منازل خدمية و130 للشباب الخريجين المستفيدين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365