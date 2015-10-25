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عميد "هندسة الإسكندرية": انتظام الدراسة والأمطار لم تؤثر على سير المحاضرات

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عميد "هندسة الإسكندرية": انتظام الدراسة والأمطار لم تؤثر على سير المحاضرات عميد "هندسة الإسكندرية": انتظام الدراسة والأمطار لم تؤثر على سير المحاضرات
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مياه الأمطار لم تؤثر على سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بشكل كامل.

وأضاف أن تراكم مياه الأمطار التى تسببت فى إعاقة حركتهم ودخول المحاضرات منذ صباح اليوم تم التعامل معها وصرفها حتى تتيح للطلاب دخول المحاضرات واستكمال يومهم بشكل طبيعى.

وكان قد سخر طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعى من تراكم مياه الأمطار داخل الحرم الجامعى واستخدام الطلاب الألواح الخشبيه لدخول المحاضرات وكتبوا ساخرين " هندخل الكلية بالمايوه".


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