محافظ البحيرة يستقبل ممثلة منظمة "إيسا" لمراقبة الانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على إتمام استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية فى جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك خلال استقباله السيدة ليتشا بترو، ممثلة منظمة إيسا (المعهد الأفريقى للديمقراطية المستدامة بأفريقيا)، فى إطار جولتها لمراقبة مسار الانتخابات البرلمانية بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، حيث أشادت الناشطة الحقوقية بدور القوات المسلحة والشرطة فى تأمين العملية الانتخابية.

كما أبدت إعجابها بالإقبال الكبير للسيدات على لجان الانتخابات التى قامت بالمرور عليها بنطاق المحافظة والتى لم ترصد خلالها أى انتهاكات أو خروقات تذكر.