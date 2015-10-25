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إنشاء مكتب لربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة بتكلفة 700 ألف جنيه

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إنشاء مكتب لربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة بتكلفة 700 ألف جنيه إنشاء مكتب لربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة بتكلفة 700 ألف جنيه
أكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا باستكمال إعداد الكوادر البشرية لكليات الجامعة، خاصة بعد إنشاء عدد من الكليات الطبية الجديدة واستقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين من خلال معايير قابلة للقياس تحقق العدالة والشفافية فى الاختيار بناءً على معايير التميز والكفاءة للوصول إلى العالمية.

وأعلن رئيس الجامعة، عن إنشاء مكتب لربط الجامعة بالصناعة، مشيرًا إلى أن أكاديمية البحث العلمى دعمت المشروع بـ700 ألف جنيه بهدف دعم رجال الصناعة من خلال التواصل مع الباحثين والاطلاع على أحدث البحوث العملية التطبيقية فى المجالات المختلفة.

وأضاف القمرى خلال لقائه الصحفيين اليوم، أن الجامعة سوف تنشئ مصنع تعليمي لتعليب وصناعة الأسماك بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد من أجل تدريب الطلاب على أحدث الوسائل التكنولوجية فى تصنيع وتعليب الأسماك.

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